Donald Trump si Vladimir Putin au discutat aproape o ora la telefon. ”Asteptam o mare prietenie intre tarile noastre" - VIDEO

Casa Alba a difuzat imagini cu Donald Trump in Biroul Oval, vorbind la telefon, nu a facut insa multe precizari asupra subiectelor discutate. Kremlinul insa a emis un comunicat intreg in care se arata ca Vladimir Putin si Donald Trump s-au inteles sa dezvolte relatiile bilaterale.

Teme ca - lupta cu terorismul si situatia din estul Ucrainei au fost pe agenda discutiilor. Nu s-a vorbit insa nimic despre sanctiuni, acesta fiind unul dintre subiectele asteptate de toti.

”Cred că discuţia va fi despre sancţiuni. Cred că va exista o ofertă din partea lui Donald Trump pentru a ridica sancţiunile in schimbul unor concesii din partea Rusiei. Sper că acest lucru se va întampla.”

”Aşteptăm o mare prietenie între ţările noastre şi între aceste două persoane, precum şi ridicarea sancţiunilor. Este un moment aşteptat de toţi."

In cele 50 de minute in care au vorbit, Putin si Trump au convenit si asupra unei intalniri oficiale intre ei. Presa straina a numit discutiile dintre cei doi lideri drept “o noua era a relatiilor diplomatice dintre Rusia si Statele Unite”. Subiectul insa a devenit si motiv de gluma pentru cativa artisti de comedie din Rusia.

”-Cu cine vorbesc? Care Donald? Nu te-am recunoscut, o să rămâi bogat. Sancţiuni? Care sancţiuni? Eu nu-mi fac griji. Am auzit că Obama le-a prelungit, dar el, nu.”

Discutia lui Trump cu Putin a fost prima de cand republicanul a ajuns presedinte si vine in conditiile in care oficiali americani spun ca el ia in considerare ridicarea sanctiunilor aplicate Moscovei, in ciuda opozitiei venite de la democrati si republicanii din SUA si de la aliati europeni.

Trump a mai vorbit sambata cu doi lideri importanti din UE, Angela Merkel si Francois Hollande, dar si cu premierul japonez si cu cel australian. Convorbirea cu Merkel care a avut o relatie foarte stransa cu Obama a inclus o discutie despre Rusia, criza ucraineana si NATO, potrivit guvernelor SUA si Germaniei.

In discutia cu presedintele francez, Trump a вeafirmat angajamentul SUA catre NATO si a notat importanta tuturor aliatilor NATO care impart povara cheltuielilor militare, potrivit Casei Albe.