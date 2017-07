Donald Trump si Vladimir Putin s-au vazut pentru prima data, fata in fata la summit-ul G20. Momentul, surprins de un jurnalist - VIDEO

Momentul in care Vladimir Putin da mana cu Donald Trump a fost surprins, dupa culise, de catre un jurnalist si a devenit viral. Prima intalnire fata in fata a celor 2, planificata pentru astazi seara, este considerat cel mai asteptat eveniment al summit-ului G20.

Nu se stie daca va urma o conferinta de presa in urma intrevederii, la care vor participa doar 6 persoane, Trump, Putin, Serghei Lavrov, Rex Tillerson si 2 traducatori. Cei mai puternici lideri ai lumii au fost intalniti la Hamburg de gazda, Angela Merkel.

Prima intrevedere a celor de la G20 a inceput cu subiecte mai putin controversate, cum ar fi instrumentele de lupta impotriva terorismului. Liderul de la Kremlin a mentionat ca Rusia mereu si-a dorit un parteneriat cu alte tari in aceasta directie.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: "Rusia a sugerat de nenumărate ori crearea unui front unic pentru lupta cu terorismul, unde ONU va juca un rol central. Şi de această dată rugăm partenerii de la G 20 să se unească pentru a lupta cu terorismul."

La inceputul summit-ului, Merkel si Trump au stat alaturi, fiind surprinsi de jurnalisti spunandu-si glume si zambind. Presedintele american a discutat si cu Theresa May, asezata in stanga sa. Iar liderul de la Kremlin a stat la cateva scaune distanta. Prima poza a celor din G20, traditional, a fost in centrul atentiei in presa internationala.

In prima linie au stat Vladimir Putin, alaturi de presedintele Turciei si premierul japonez, dar si Donald Trump, langa Emmanuel Macron. In timpul primei sesiuni a summit-ului a fost dezastru pe strazile din Hamburg. Unele zone aratau ca in filmele de actiune, cu aproape 30 de masini ale politiei incendiate si cocktailuri Molotov.

"În Elbchaussee, aproape 8 maşini au fost incendiate. Lucrăm acum ca să localizăm toate incendiile. "

Cu tunuri de apa, politistii au incercat sa alunge protestatarii. Oamenii au fost greu de induplecat, fiind inarmati cu umbrele si haine groase. 160 de agenti au fost raniti, asa ca politita germana a cerut intariri.

Potrivit presei straine, in cifre Summit-ul G20 poate fi reprezentat prin 36 de delegatii, din care fac parte 6 mii de persoane, 100 de mii de protestatari si 19 mii de jandarmi, 17 elicoptere care asigura ordinea din aer, dar si 400 de kilograme de carnati si 12 mii de batoane de ciocolata pentru jurnalistii veniti din toata lumea. Grupul celor 20 a fost creat in 1999, in urma crizei din Asia si Rusia, pentru a reuni la aceeasi masa tari industrializate mari.