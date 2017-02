Donald Trump spune ca Barack Obama sta in spatele protestelor organizate aproape zilnic impotriva sa - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: ”Eu cred că preşedintele Obama este în spatele (dezvăluirilor - n.r.), pentru că oamenii din jurul lui sigur sunt implicaţi. Unele scurgeri de informaţii ar putea să provină de la acel grup. Eu înţeleg că asta este politică.”

Donald Trump a spus ca are unele banuieli in legatura cu cei care ar putea oferi presei informatii secrete despre noua administratie de la Casa Alba. El mai sustine ca fostul presedinte Obama sta in spatele protestelor organizate impotriva sa, fara insa a aduce si probe in acest sens.

Barack Obama nu a avut deocamdata o reactie la aceste acuzatii. La mai bine de o luna de cand a preluat mandatul, Trump are deja cateva esecuri in agenda sa cum ar fi: razboiul cu presa sau ordinele emise de el, dar suspendate de justitie.

Intre timp, presedintele si-a prezentat planurile pentru bugetul pe anul viitor. El vrea sporirea cheltuielilor militare ale Statelor Unite cu zece la suta, adica un plus de 54 de miliarde de dolari. Totul pentru a reface forta militara slabita a americanilor, sustine Trump.