Donald Trump spune ca nu l-a inregistrat si nu are inregistrari ale conversatiilor cu fostul director al FBI James Comey

”Nu am facut si nici nu am vreo astfel inregistrare”, scrie seful statului american pe reteaua de socializare.

La cateva zile dupa ce l-a dat afara pe Comey, presedintele a scris pe Twitter ca ”James Comey ar face bine sa spere ca nu exista inregistrari ale conversatiilor noastre...”.

Asupra lui Trump se exercita presiuni sa prezinte aceste inregistrari, in contextul in care mai multe anchete vizeaza un presupus amestec al Rusiei in alegerile americane de anul trecut.Comisia pentru Informatii din cadrul Senatului a cerut luna aceasta Casei Albe sa predea orice astfel de inregistrari.

James Comey coordona ancheta politiei federale (FBI) cu privire la presupusul amestec al Moscovei in alegerile de anul trecut si cu privire la existenta unor eventuale legaturi intre Rusia si echipa de campanie a lui Trump atunci cand acesta din urma l-a demis, pe 9 mai.

Imediat dupa destituire, presa americana a facut o serie de dezvaluiri potrivit carora Trump i-a cerut lui Comey sa abandoneze unele aspecte ale anchetei pe care o coordona, si anume cu privire la echipa sa de campanie.

In acest context a postat Trump tweet-ul in care ameninta ca exista inregistrari ale acestor conversatii.