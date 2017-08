Donald Trump: " SUA ar putea interveni militar in Venezuela, pentru a pune capat crizei sociale si politice din aceasta tara." Declaratiile presedintelui american au provocat o furie la Caracas - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Avem multe opţiuni pentru Venezuela. Este vecinul nostru. Avem trupe peste tot în lume, în locuri foarte, foarte îndepărtate. Venezuela nu este foarte departe. Acolo oamenii suferă şi mor. Avem multe opţiuni pentru Venezuela, inclusiv o posibilă opţiune militară, dacă va fi necesar.”

Declaratia presedintelui american a nemultumit autoritatile din Venezuela, tara care de cateva luni se confrunta cu proteste violente in strada, unde oamenii cer ca liderul de la Caracas, Nicolas Maduro sa-si dea demisia. Ministrul apararii a spus ca amenintarea lui Trump este o nebunie. Pe de alta parte, Pentagonul a asigurat ca nu a primit ordin pentru de a interveni in Venezuela. Afirmatia lui Donald Trump vine la sfarsitul unei saptamani in care a amenintat in mod repetat Coreea de Nord. Ieri, presedintele a declarat ca liderul de la Phenian va regreta daca va intreprinde actiuni ostile impotriva Statelor Unite.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Dacă face ceva în ceea ce priveşte Guam-ul sau orice teritoriu american sau un aliat american, va regreta sincer.”

Apoi, pe Twitter, Trump a scris ca “Solutiile militare sunt incarcate si armate, daca vedem vreo actiune nesabuita din partea Coreei de Nord.” Declaratia vine dupa ce Phenianul a anuntat ca va lansa la jumatatea acestei luni cateva rachete spre insula americana Guam. Astazi, regimul nord-corean a anuntat ca peste 3 milioane de oameni vor sa se alature armatei pentru a lupta impotriva Statelor Unite. Intre timp, lideri din diferite tari indeamna la calm si la o solutie pasnica a crizei dintre cele doua parti.

Angela MERKEL, CANCELARUL GERMANIEI ”Nu văd o soluţie militară la acest conflict. Germania va participa intens la opţiuni de solutionare non-militare.”





Pe fondul tensiunilor, Rusia, dar si Japonia si-au plasat sistemele de aparare antiracheta in alerta.