Donald Trump sustine ca a primit o scrisoare "foarte frumoasa" de la Vladimir Putin. Ce i-a propus presedintele Rusiei

Acesta din urma isi manifesta dorinta de a restabili buna cooperare ruso-americana odata ce Trump se va instala la Casa Alba, relateaza agentiile AFP si DPA.

'O foarte frumoasa scrisoare de la Vladimir Putin; ideile sale sunt foarte corecte', a mentionat Trump intr-un mesaj ce insoteste scrisoarea liderului de la Kremlin.

Presedintele rus ii propune in text viitorului sau omolog american sa ia impreuna 'masuri pentru restabilirea cadrului cooperarii bilaterale in diferite domenii', iar colaborarea ruso-americana pe scena internationala sa fie adusa la 'un nou nivel calitativ'.

'Provocarile globale si regionale cu care s-au confruntat tarile noastre in ultimii ani arata ca relatiile dintre SUA si Rusia raman un factor important pentru asigurarea stabilitatii si securitatii in lume', mai semnaleaza liderul de la Kremlin in scrisoarea prin care isi reafirma speranta ca preluarea de catre Trump a presedintiei SUA, pe 20 ianuarie, ar putea deschide un nou capitol in relatiile dintre Washington si Moscova.

La conferinta sa de presa anuala desfasurata tot vineri, presedintele Putin a spus ca este dispus sa efectueze o vizita oficiala in SUA daca va primi o invitatie din partea lui Trump. Acesta din urma a laudat calitatile de lider ale lui Putin si a declarat de mai multe ori ca va actiona pentru o ameliorare a relatiilor SUA cu Rusia, care s-au degradat in ultima perioada sub Administratia presedintelui Barack Obama.