Donald Trump: "Tarile baltice pot sta linistite privind agresiunea ruseasca" - VIDEO

"– Dacă situaţia din Țările Baltice va escalada, ce măsuri vor fi întreprinse de SUA?"

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA "– Suntem foarte protectori faţă de această regiune. Doar asta pot să spun. Suntem foarte, foarte protectori. Avem prieteni buni acolo."

Donald Trump a mai mentionat ca Statele Unite sunt cu ochii pe exercitiile navale ruso-chineze din Marea Baltica si ca acestea nu ar trebui sa provoace ingrijorari. Anterior, pentru a linisti aliatii din zona baltica, Trump l-a trimis pe vicepresedintele, Mike Pence, care a asigurat ca acestia pot conta pe sprijinul americanilor. De partea cealalta, Vladimir Putin, fiind intr-o vizita in Finlanda, a declarat ca manevrele nu trebuie sa fie privite drept o amenintare. Rusia a devenit subiect de discutie ieri si la Paris, in timpul intalnirii lui Macron cu mai multi sefi de stat.

Liderul francez si cancelarul german s-au aratat ingrijorati de situatia din estul Ucrainei. Mai exact, oficialii i-au indemnat pe Putin si pe Porosenko sa ia masuri privind intreruperea regimului de incetare a focului. Reactii din partea Moscovei si a Kievului deocamdata nu au aparut. In schimb, Petro Poroshenko a declarat ca pregateste un proiect de lege privind reintegrarea unor regiuni din Donetk si Lugansk. Presa straina mentioneaza ca in cadrul proiectului de lege, ce va fi discutat in septembrie, Rusia va aparea in document drept “stat-agresor”.