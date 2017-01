Donald Trump va restrictiona accesul imigrantilor din sapte tari. Primele masuri cu privire la zidul de la frontiera cu Mexic

Donald Trump va incepe de miercuri sa ia masuri in domeniul imigratiei, inclusiv in vederea construirii unui zid la frontiera cu Mexicul, afirma doi oficiali din cadrul administratiei. El urmeaza sa vizeze, de asemenea, orasele sanctuar si sa examineze propuneri in vederea limitarii fluxului de refugiati in Statele Unite.

Trump urmeaza sa se adreseze miercuri angajatilor Ministerului Securitatii Interne, insarcinat cu imigratia, si sa semneze cu aceasta ocazie decretele cu privire la refugiati si securitatea nationala, relateaza Washington Post si CNN.

"O zi mare prevazuta pentru maine asupra SECURITATII NATIONALE. Printre multe alte lucruri, noi vom construi zidul!", a notat Donald Trump pe Twitter, marti seara.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

El s-a angajat in timpul campaniei electorale sa-i expulzeze pe imigrantii ilegali delincventi din SUA si sa ridice un zid la frontiera, permeabila, a SUA cu Mexicul. Trump vrea, de asemenea, sa interzica intrarea musulmanilor in SUA.

Ramane de stiut in ce mod va putea Ministerul Securitatii Interne, care va fi condus de fostul general John Kelly, sa aplice aceste masuri. Joi, Donald Trump va semna decretele asupra imigratiei si "oraselor-sanctuar", care s-au angajat sa refuze arestarea de imigranti ilegali atunci cand acest lucru va avea drept scop expulzarea lor.

Aceste decrete ar trebui sa limiteze imigratia si accesul in SUA pentru refugiati si detinatorii de vize provenind din Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen, potrivit Washington Post, care subliniaza ca oameni originari din aceste tari s-au confruntat deja cu o serie de obstacole pentru a obtine o viza americana.

Donald Trump a promis, de asemenea, sa suprime programul "DACA", pus in functiune de predecesorul sau Barack Obama in 2012 si care a permis unui numar de peste 750.000 de imigranti ilegali minori ajunsi pe teritoriul SUA sa obtina permis de sedere si de munca.

Presedintele american a amenintat intr-un alt mesaj postat pe Twitter, ca va ”trimite federalii” la Chicago daca autoritatile locale din al treilea cel mai important oras american nu rezolva ”carnagiul” violentelor implicand arme de foc.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017