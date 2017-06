Donald Trump vrea masuri mai dure impotriva Cubei. Decretul care distruge tot ce a construit diplomatia lui Obama

Este "complet in favoarea unei singure parti", "teribil" si "gresit indrumat", spune Trump. A vorbit, insa de Cuba cu gandul la Rusia. Intr-un mesaj pe Twitter, a recunoscut ca este sub investigatie in privinta amestecului Moscovei in alegerile americane.

“E greu sa-mi imaginez un acord politic mai lipsit de sens decat teribilul acord, gresit indrumat, incheiat de precedenta administratie cu regimul Castro”, a spus Trump. Sub administratia Obama, Statele Unite au facut prea multe concesii, crede presedintele. El sustine ca sanctiunile americane impotriva Cubei vor ramane in vigoare pana cand regimul de la Havana va elibera detinutii politici, va inceta prigonirea dizidentilor si va respecta libertatea de exprimare.

"Dar acum eu sunt presedintele vostru. America va scoate in evidenta crimele regimului Castro, dar va fi alaturi de poporul cubanez in lupta sa pentru libertate. Asa ca repet pentru regimul Castro. Adapostirea criminalilor si fugarilor va lua sfarsit. Nu exista alta cale."

Trump a semnat unul dintre deja celebrele sale decrete executorii, prin care inaspreste regulile de calatorie si pe cele privind trimiterea de bani in Cuba. Dar, nu a pus in discutie legaturile diplomatice si comerciale cu insula comunista. Ambasada Statelor Unite la Havana nu va fi inchisa, iar americanii au in continuare permisiunea sa se intoarca in Statele Unite cu bunuri achizitionate din Cuba.

In 2016, numarul vizitatorilor americani in Cuba a crescut cu 600.000, iar restaurantele private si micile pensiuni au obtinut de pe urma lor incasari de zeci de milioane de dolari. Pentru prima oara, cubanezii obisnuiti au avut ocazia sa "guste" din fructele capitalismului, devenind mici proprietari in infloritorul sector turistic.