Dondal Trump ar fi intrat in scoala atacata din Florida chiar daca nu era inarmat. Presedintele a spus asta in timpul unei discutii cu guvernatorii americani

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Nu poti sti pana nu esti confruntat cu o astfel de situatie, dar cred ca as fi alergat inauntru chiar daca nu as fi avut o arma. Si mai cred ca majoritatea celor care va aflati aici ati fi facut acelasi lucru.”

Totodata, presedintele american a spus ca politistii care se aflau in preajma scolii unde s-a produs atacul, dar nu au intervenit, sunt o rusine. Anterior, Trump a sugerat ca unii profesori ar putea fi inarmati pentru a preveni eventuale masacre in scoli. In atacul de pe data de 14 februarie de la liceul din Florida, 17 oameni au fost ucisi de un tanar de 19 ani.