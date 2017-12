Doua accidente feroviare au facut zeci de raniti in Spania si Austria. Ministerul de Externe anunta ca niciun moldovean nu a avut de suferit - VIDEO

Accidentul din Spania s-a produs ieri, la intrarea in gara din orasul Alcala de Henares. Mecanicul nu a putut frana la timp, iar trenul a lovit bariera de siguranta de la capatul liniei. Politia, pompierii si numeroase ambulante au ajuns la locul accidentului, iar circulatia a fost oprita.

Javier RODRIQUEZ, PRIMARUL ORASULUI ALCALA DE HENARES: ”Trenul a intrat cu viteza redusa in gara. S-a confirmat ca circula cu 5 kilometri distanta, dar in ultimul moment s-a produs accidentul in timp ce oamenii stateau in picioare in trenul supraetajat. Cei mai multi dintre raniti s-au lovit atunci cand au coborat de la etajul superior la cel inferior.”

In jur de 45 de pasageri au avut nevoie de ingrijiri, printre acestia se afla si noua romani. Unul dintre ei a suferit rani mai serioase si a fost transportat la spital. Potrivit companiei feroviare, accidentul s-a produs probabil din cauza unei defectiuni la sistemul de franare al trenului. Un accident feroviar grav a avut loc aseara si in apropiere de Viena. Cel putin 10 persoane au fost ranite dupa ce 2 trenuri regionale s-au ciocnit.

In urma impactului, doua vagoane au deraiat. Autoritatile urmeaza sa afle cum a fost posibil ca cele doua trenuri sa circule pe aceeasi linie de cale ferata. Din primele informatii se pare ca a fost vorba de o eroare umana.