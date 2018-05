Doua atentate sinucigase produse in estul Nigeriei au luat viata a cel putin 60 de persoane

Martorii relateaza ca un kamikaze a detonat o centura cu explozibili intr-o moschee, la putin timp dupa rugaciunea de dupa-amiaza. Un al doilea atentat a fost comis in apropiere in momentul in care credinciosii panicati de prima explozie fugeau din moschee.

Orasul nigerian in care s-au produs atentatele este vizat in mod constant de atacuri ale gruparii jihadiste numita si Statul Islamic din Africa Occidentala.