Doua cutremure cu magnitudinea 3,8 in Vrancea, la cateva ore dupa un seism de 4,1 produs in aceeasi zona

Un seism cu magnitudinea 3,8 a avut loc, joi, la ora 16.47, in judetul Vrancea, la o adancime de 112,1 kilometri, cele mai apropiate localitati de epicentru fiind Nereju, Sahastru si Spulber, potrivit site-ului Institutului National de Fizica a Pamantului.

Un alt seism cu magnitudinea 3,8 s-a produs la ora 15.16, in nord-vestul judetului Vrancea, la granita cu judetul Buzau, la adancimea de 143,4 kilometri. Tot joi, la ora 6.23, in aceeasi zona, a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,1. Seismul s-a produs la o adancime de 143,2 kilometri.

De la inceputul anului a mai avut loc un cutremur in Vrancea, in 2 ianuarie, cu magnitudinea 2,6. Un altul, cu mgnitudine 3,1, s-a produs in judetul Buzau, in 3 ianuarie. Site-ul INFP consemneaza si un seism in judetul Teleorman, produs miercuri, 4 ianuarie, la ora 11.50, cu magnitudine 2,2.

Ultimul cutremur din anul 2016 s-a produs in 29 decembrie, in judetul Buzau, la o adancime de 114,2 kilometri si a avut magnitudinea 3,4 pe Richter.

In noaptea de 27 spre 28 decembrie, la ora 1.20, in zona seismica Vrancea s-a inregistrat un seism de 5,3 pe Richter, la o adancime de 98,9 kilometri, care s-a resimtit in mai multe orase, inclusiv Bucuresti. Ulterior, in aceeasi zi s-au mai produs alte doua cutremure, de 2,9, tot in zona Vrancea, si unul de 2,2, in judetul Dolj.

Un cutremur cu magnitudine 5,3 a avut loc si in 24 septembrie, la ora 2.11, resimtindu-se si in Bucuresti. Seismul s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 112,3 kilometri.