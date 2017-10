Doua persoane au murit, iar patru au fost ranite, dupa ce o motocicleta a fost aruncata in aer la intrarea unui post de televiziune din Kiev - VIDEO

Sunt primele minute dupa explozie. Din imagini se vede ca bodyguardul deputatului Igor Mosiciuc zacea la pamant. Aruncata in aer a fost o motocicleta, parcata la intrarea unui post de televiziune din Kiev. Explozia a fost atat de puternica incat o masina din apropiere a luat foc, iar geamurile unui bloc de locuit au fost sparte.

”A fost o explozie foarte puternica. Nu am auzit niciodata asa ceva in viata mea. Masina era in flacari, iar langa automobil era o motocicleta, care a fost distrusa.”

Politicianul Igor Mosiciuc, membru al Partidului Radical si analistul politic Vitalii Bala au participat la o emisiune, iar in momentul in care au iesit din cladirea televiziunii, s-a produs deflagratia.

”Am auzit o explozie puternica. O masina ardea. Doi oameni erau la pamant.”

Deputatul a fost grav ranit si transportat de urgenta la spital. Medicii l-au operat si spun ca viata lui nu este in pericol. Pentru un post de televiziune ucrainean, politicianul a facut cateva declaratii.

Igor MOSICIUC, DEPUTAT: ”Sunt convins ca urmele sunt de la Moscova, iar executarea este ucraineana. Am suferit o interventie chirurgicala. Operatia a durat patru ore. Multe schije au fost scoase din mine.”

Analistul politic, dar si alti doi trecatori au fost si ei raniti. Bodyguardul politicianului a murit in drum spre spital. Si-a pierdut viata si un politist, aflat din intamplare in regiune. Liderul partidului din care face parte deputatul nu are nicio indoiala ca a fost vorba despre un atac legat de politica.

Oleg LIASKO, LIDERUL PARTIDULUI RADICAL: ”Pentru mine este clar ca este un atentat terorist, care are legatura cu activitatile profesionale ale colegului meu.”

Politia a deschis un dosar penal in acest caz pentru un act terorist. Nu este primul incident de acest fel in Ucraina. In luna iunie, un colonel din serviciile de informatii militare ucrainene a murit, dupa ce masina sa a explodat.