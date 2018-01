Doua persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma unui cutremur de 7,1 grade pe scara Richter, in Peru - VIDEO

Cutremurul s-a produs in jurul orei 9 dimineata, intr-o zona de coasta din sudul statului Peru. Doua persoane si-au pierdut viata, iar in jur de 65 s-au ales cu traumatisme. Una dintre victime, un barbat de 55 de ani s-a stins fiind strivit de o stanca. Bolovani intregi s-au rostogolit pe autostrazi, blocand traficul. Acest lucru le-a zadarnicit operatiunile salvatorilor care nu au avut acces in unele localitati, asa ca au fost antrenate mai multe buldozere care au eliberat drumul.

In jur de 170 de case s-au daramat, lasand familii intregi pe drumuri, iar alte cateva sute de cladiri au fost afectate de zguduitura puternica. Mai multe persoane au ramas blocate in locuintele lor.

“-Nu puteam face nimic, nu puteam sa deschid nici usa. Eram captiva in interior. -Si ce ati facut? -M-am bagat sub masa, asta si m-a salvat.”

Seismul s-a produs la o adancime de 12,1 kilometri. Astfel, a fost emisa o alerta de tsunami pentru o zona de aproximativ 300 de kilometri de la locul producerii seismului. In regiunea in care s-a simtit cutremurul traiesc pana la 10 milioane de persoane.