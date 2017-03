Doua persoane si-au pierdut viata dupa ce un tren a lovit in plin un camion, in Chile. Imagini de pe camera de supraveghere - VIDEO

Din imagini se vede cum trenul, avand mare viteza, loveste camionul. In urma impactului, vehiculul a fost rupt in doua, separand cabina soferului de restul vehiculului. Doua persoane au murit: soferul TIR-ului si asistentul mecanicului de locomotiva. Un accident similar s-a produs ieri intr-un oras din statul american Mississippi. Un autobuz in care se aflau 50 de persoane, majoritatea varstnici a fost lovit in plin de un tren de marfa.

Primul bilant a indicat trei pasageri decedati, ulterior s-a aflat ca inca o persoana a murit in drum spre spital. 35 de pasageri au fost raniti, unii dintre ei au ajuns cu elicopterul la spital. Martorii spun ca impactul a fost foarte puternic.

”A fost ca o bombă aruncată în zonă. Ne-am întrebat: “Dumnezeule, ce e asta?”

Nimeni dintre cei aflati la bordul trenului de marfa nu au avut de suferit. Cauzele accidentului sunt investigate.