Doua tabere ale migrantilor din Paris au fost evacuate de politisti: oamenii si-au instalat corturi chiar

Astfel, autoritatile au decis sa-i duca pe migranti la centrele de adapost din oras. Operatiunea a trecut fara violente. In total, in cele doua tabere locuiau in jur de o mie de oameni.

In Franta, criza imigrantilor care fug de razboaiele din Libia si Siria se resimte inca din 2015. Cea mai mare tabara improvizata a fost la Calais, aceasta fiind evacuata acum doi ani.