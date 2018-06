Doua turnuri uriase de racire de la o centrala electrica din Florida, demolate prin implozie

Constructiile, fiecare masurand peste 140 de metri inaltime, au disparut, simultan, intr-un nor de fum si praf, in aplauzele curiosilor care urmareau, de la distanta spectacolul.Totul a durat aproximativ zece secunde si au fost folosite sase sute de kilograme de dinamita. Operatiunea a fost pregatita in zece saptamani.