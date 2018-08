Doua zile dedoliu au fost decretate in Genova dupa tragedia de ieri. Operatiunile de salvare au continuat si pe timpul noptii - VIDEO

“Doamne Dumnezeule!”





300 de pompieri si 400 de politisti, insotiti de caini special antrenati, au fost mobilizati in cadrul unei operatiuni de salvare extrem de dificile. Operatiunea de salvare s-a derulat fara pauza si pe durata noptii, dupa ce a fost improvizat un sistem de iluminare a perimetrului.

Luca CARI, PURTATOR DE CUVANT AL POMPIERILOR ITALIENI: “E ca la cutremur. Trebuie sa ne facem loc printre bucati uriase de beton. Partea cea mai dificila e sa indepartam aceste resturi imense si sa nu punem in pericol salvatorii. Incercam sa localizam si alti supravietuitori.”

Jurnalistii unui ziar local au adunat la un loc povestile victimelor ale caror nume sunt deja cunoscute. Doi soti originari din Italia si fiul lor au murit cand masina acestora a cazut de pe pod. Din autoturism salvatorii au recuperat un telefon mobil, inca, functional pe care era inregistrat un apel pierdut de la mama unuia dintre ei. Alti doi tineri proaspat logoditi traversau podul cu masina cand acesta s-a daramat. Ambii lucrau in domeniul medical si urmau sa se casatoreasca la anul. In tragedia de pe podul Morandi si-a pierdut viata si un cunoscut bucatar-sef in varsta de 64 de ani impreuna cu sotia sa.

Printre ruine a fost gasit si un supravietuitor care a ramas viu si nevatamat. Barbatul, care este fotbalist spune ca e un miracol ca a ramas in viata. Masina sa a cazut in gol 30 de metri, dar s-a blocat intre coloane si piatra. Acesta nu s-a ales cu nici o zgarietura.

“Aveam impresia ca sunt intr-un film. Am auzit un zgomot puternic si am vazut masinile care cadeau. Apoi am vazut strada prabusindu-se si am cazut o data cu ea. Credeam ca s-a terminat cu mine.“

In privinta cauzei incidentului, opiniile sunt diferite. Ministrul italian de interne spune ca un vinovat indirect ar fi Uniunea Europeana si constrangerile bugetare impuse Italiei. Unii martori au afirmat ca viaductul s-a fisurat dupa ce a fost lovit de fulger, informatie care nu a fost confirmata deocamdata de seful agentiei italiene pentru protectie civila.

Cu toate acestea, probleme majore legate de siguranta acestui pod au fost semnalate inca doi ani in urma de catre un inginer din Genova, care spune ca motivul ar fi coroziunea cablurilor de otel care sustin structura. Acesta mai spunea despre podul Morandi ca este “un esec al ingineriei”, dupa ce in primii 30 de ani structura a necesitat continuu lucrari de intretinere foarte costisitoare.

Portiunea care s-a prabusit avea o lungime de aproximativ 80 de metri. In jur de 30 de masini mici si cinci camioane au cazut in gol de la aproape 50 de metri inaltime. Podul a strivit si doua depozite. Cunoscut si ca Podul Brooklyn al Genovei, viaductul Morandi, este de regula intens circulat. Acesta a fost construit in anii 1960, iar in 2016 a fost consolidat. Noi lucrari de reparatie care vizeaza fundatia, erau in desfasurare cand a cedat. Compania care opera autostrada sustinea ca podul nu prezenta nici un risc si era monitorizat in permanenta.