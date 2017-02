Dragnea nu renunta la ordonanta de modificare a codurilor penale sau la gratiere. "Facem iar jocul cu pixelul albastru"

SUMARUL DECLARATIILOR



♦Dragnea anunta o actiune de redeschidere a procesului 'Referendumul' si depunerea unei plangeri penale impotriva procurorului Papici



♦Dragnea sustine ca ordonanta pe justitie nu opreste procesul in care este implicat;



♦Dragnea: Orice incercare de subminare a activitatii Guvernului - o tentativa de destabilizare a ordinii de drept din Romania



♦Grindeanu: Nu renuntam la OUG privind modificarea codurilor penale. Am luat o hotarare acum doua zile si mergem inainte, justificat

Declaratii Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu

UPDATE 17:50 Premierul a spus ca nu isi da demisia.

"Pentru mine a fost extrem de important sa ma intalnesc astazi cu colegii mei, colegii din CEx, cei care m-au propus. A fost extrem de important pentru mine sa vad ceea ce vor oamenii care m-au propus in aceasta functie. Si am mai spus lucrul acesta, am urmarit, urmaresc toate aceste manifestatii. Sunt foarte multi oameni de buna-credinta, sunt altii, imi pare rau, cum au fost grupurile violente de aseara, cu actiuni cu care nu pot sa fiu de acord", a declarat Sorin Grindeanu, la finalul reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, intrebat daca s-a gandit sa-si dea demisia, asa cum au cerut manifestantii.

Jurnalistii au repetat intrebarea referitoare la demisie, invocand faptul ca sute de mii de oameni au cerut sa paraseasca pozitia de sef al Executivului, iar premierul in functie a raspuns: "Si alte milioane bune au votat PSD".

UPDATE 17:45 "Nu avem de gand sa facem ceva impotriva actiunilor care vizeaza lupta anti-coruptia", a spus Dragnea.

UPDATE 17:42 Despre dosarul deschis la DNA, premierul spune ca nu are imunitate. Intrebat de ce si-a delegat responsabilitatile ministrul Justitiei, Grindeanu a spus ca trebuiau puse la dispozitia DNA documente din minister cat timp era Florin Iordache in sedinta CExN.

UPDATE 17:40 Dragnea respinge inregistrarea cu "corruption bullshit" si spune ca "facem jocul cu pixelul albastru, eu nu am avut aceasta succesiune de cuvinte". El nu a lamurit si daca a spus sau nu cuvintele, indiferent de ordine.

UPDATE 17:38 Reporterul Pro TV Marius Tian l-a intrebat pe Dragnea de ce sunt reduse pedepsele pentru abuz in serviciu, desi CCR nu a cerut asta. Liderul PSD a spus ca nu poate raspunde. Legat de avizul CSM, premierul

UPDATE 17:36 Intrebat cine e autorul ordonantei, Dragnea a spus ca afirmatia presedintelui e "mincinoasa" si ca nu a discutat pe acest subiect cu ministrul Justitiei de la instalarea Guvernului. "Ministrul a cerut sa aiba libertatea de a decide care sa fie secretarii de stat, sa nu fie politici".

UPDATE 17:35 Dragnea: "S-a ridicat foarte mult nivelul de discutie prin interventia presedintelui. Nu avem de gand sa-l suspendam pe Klaus Iohannis, incercam sa facem orice ca sa aducem pace si liniste in tara"

UPDATE 17:33 In legatura cu declaratia data unui post din Elvetia, in care a spus ca lupta anti-coruptie e "bullshit", Dragnea a negat, sugerand ca a fost un montaj

UPDATE 17:32 Intrebat daca considera ca nu e condamnat, din cauza depasirii limitelor de timp, Dragnea a spus ca asteapta ca instanta sa decida, dar nu va revendica functia de prim-ministru.

UPDATE 17:30 Dragnea: "Eu o sa cer maine comisiilor juridice sa invite la dezbatere pe toti reprezentantii sistemului de justitie. Acea ordonanta poate fi modificata in Parlament, dar dorinta Curtii sa fie pusa in practica. " Liderul PSD a spus ca "nu e normal ca in Romania fiecare functionar de pe lantul de elaborare a actelor normative sa fie cercetat, ca o sa ajunga sa nu mai semneze nimic."

UPDATE 17:28 Despre campania de strangere de semnaturi, Dragnea a spus ca oamenii vor semna "pentru dorinta ca actul de guvernare sa se puna in practica".

UPDATE 17:25 Legat de scrisoarea celor 6 ambasadori, Dragnea a insistat pe punerea in practica a deciziei CCR. Legat de demisiile de joi, Grindeanu a raspuns ca "ceea ce s-a intamplat de ieri, incepand, de cand s-au facut publice numerele noastre de telefon, am pastrat mesajele, poate ca unii dintre colegii mei nu au rezistat si au facut un pas inapoi. Nu e simplu sa primesti injuraturi. O sa fac o propunere pentru interimat la IMM-uri, pe ministrul Economiei. Am luat o hotarare acum 2 zile si mergem mai departe. Nu renuntam la OUG"

UPDATE 17:22 Grindeanu a vorbit despre intalnirea cu ambasadorul SUA si a precizat ca a lipsit la intalnirea informala cu cei 6 ambasadori, trimitandu-l pe ministrul de Externe, pentru ca a avut alt program, legat de dezbaterea pe buget si de motiunea de cenzura. Dragnea a confirmat ca au fost zile foarte aglomerate si ca reprogramat si el intalnirea cu ambasadorul SUA.

UPDATE 17:20 Dragnea spera ca oficialii straini vor intelege ca nu e un atac asupra justitiei. "Nu stiu daca s-a schimbat pozitia ambasadorului SUA", a spus el, precizand ca ambasadorul a solicitat intalnirea, acum 2 saptamani. "Am avut o discutie destul de asezata, corecta, buna, cu ambasadorul Klemm".

UPDATE 17:15 Intrebat de reporterul ProTV Marius Tian ce a vorbit cu ambasadorul SUA si daca si ambasadorii straini, ci Comisia Europeana au cazut prada manipularii, Liviu Dragnea a spus ca acelasi lucru pe care l-a declarat ziaristilor i l-a spus si ambasadorului. "I-am spus si despre cele cateva zile petrecute in Washington si despre dorinta de a duce la alt nivel parteneriatul strategic"

UPDATE 17:10 Premierul spune ca ordonanta era urgenta si de aceea nu a mai aparut pe ordinea de zi. Liviu Dragnea sustine ca e extrem de periculos ca legea sa fie la interpretarea instantelor. "Faptul ca functiona Parlamentul, in mandatul trecut aceste modificari nu s-au facut de frica, nu se putea intruni majoritate. Practic, noi avem niste coduri penale ciopartite de Curtea Constitutionala, ridica semne de intrebare aceste legi. Sunt in regula legile sau nua"

UPDATE 17:05 Premierul Grindeanu spune ca nu s-a discutat niciodata despre amnistie. "Gratierea excludea faptele care tin de coruptie, acum e si mai restrictiva. Cine a spus ca nu se recupereaza prejudiciilea Sunt lucruri care nu au fost transmise direct. A venit ministrul Justitiei cu aceasta propunere care a indeplinit toate procedurile. Eu nu am imunitate, dar nu am incalcat legea cu nimic. Am cerut sa se respecte procedurile, am intrebat daca s-au respectat. Acum cateva luni s-a mai adoptat o OUG cu 100 si ceva de modificari la Codul Penal in 24 de ore. Nu se dezincrimineaza abuzul in serviciu. Mi se pare ca sunt foarte multe lucruri care nu au suport in realitate. Urgenta sta in faptul ca, daca cineva e condamnat pe un articol care e declarat de CCR neconstitutional, cine are dreptatea De aici e urgenta, oameni care mor cu dreptatea in brate. Deciziile CCR sunt obligatorii pentru toata lumea."

UPDATE 17:00 Liviu Dragnea a precizat, referitor la acuzatia ca i-a injurat pe parlamentarii USR, ca a intrebat de fapt, daca au la ei bate si petarde, ramase de aseara. "M-a intampinat fostul ministrul al Culturii, imi pare rau ca nu am intrebat de Cumintenia PamantuluI".

UPDATE 16:50 Premierul Sorin Grindeanu vorbeste despre modul in care a pus in practica programul de guvernare

UPDATE 16:25 Liviu Dragnea a iesit la declaratii. "Am avut o intalnire cu premierul, am discutat situatia dupa o luna de guvenare. Am castigat alegerile, guvernul a exercitat puterea legitimi in spiritul si litera Constitutiei. Suntem determinati sa exercitam atat puterea executiva cat si legislativa. Orice incercare de subminare a activitatii guvernului e o tentativa de subminre a ordinii de drept in Romania prin mijloace mai mult sau mai putin legale."

Dragnea a vorbit despre "o campanie de minciuna si dezinformare". "O asemenea masinarie de dezinformare eu am mai vazut la revolutie, e un sistem profesionist. Avem tot respectul pentru cetatenii care manifesteaza, e un drept care trebuie respectat, in acelasi timp e importantr ca aceasta opinie sa se exprime fara violenta. Situatia de azi-noapte nu cred ca e situatia dorita de cei care au iesit sa-si exprime opiniile, rugamintea noastra e sa se delimiteze de aceste grupari care au vrut sa confiste acest protest sau sa faca ca protestul sa degenereze in violente, nu stiu in mintea bolnava a cui s-a nascut acest plan".

"Eu sper ca MAI si Parchetul sa afle cine a gandit, organizat si platit actiunile violente de aseara. Vreau sa felicit ministrul de Interne si jandarmeria si celelalte structuri ale MAI, care au actionat exemplar. Au fost certati de presedinte, care e autorul moral al violentelor".

Dragnea a laudat apoi activitatea jandarmilor si a spus ca informatiile SRI erau deja publice si nu ajutau la nimic. "Am auzit ca au obligatia ca in astfel de situatii sa informeze premierul, ministrul de interne si primarul Capitalei. Am cerut domnului Tutuianu sa verifice Comisia SRI".

"Multi colegi au spus in sala ca acei huligani au fost platiti bine. Institutiile statului sper sa gaseasca raspunsuri"

"Ordonanta data pentru o gasca de politicieni, cum spunea presedintele, vreau sa va spun cu toata sinceritatea, am stat cu avocatii mei si am confirmarea ca nu opreste procesul in care eu sunt implicat. Pe baza unei marturii mincinoase obtinuta prin presiune, declaratie contrazisa de alti martori, sunt acuzat de instigare la abuz in serviciu si flas intelectual, falsul intelectual ramane. Nu astept clementa".

"Am inceput o actiune de redeschidere a procesului referendumului. Am spus ca vom incepe sa vorbim de adevaratii penali, am o plangere penala impotriva procurorului Lucian Papici pentru ca a uzurpat calitati oficiale, mi-a semnat rechizitoriul in conditiile in care mandatul semnat de presedinte i se incheiase. Acel artificiu cu delegarile nu tine loc de lege. A doua actiune e contestatia la executare adresata Tribunalului Bucuresti, practic eu nu am hotararea de condamnare. Eu, dupa aproape 10 luni de zile, nu am aceasta motivare, desi e o obligatie legala. Ea trebuie data in 30 de zile, au trecut aproape 10 luni, intre timp doamna Livia Stanciu s-a pesionat si merge la CCR. La ora actuala nu se mai poate semna motivarea. Astea sunt primele actiuni pe care le-am intreprins."

"Alta manipulare si dezinformare: ca e certa dorinta noastra de a comasa DNA si DIICOT. Doamna Raluca Pruna a anuntat acest proiect. Arunca unul la o televiziune aceasta minciuna, isi dau toti cu parerea".

"Oameni buni, repet, nu am nimic impotriva celor care protesteaza, si eu am iesit in strada cand eram mic. Aceasta masinarie de manipulare care nu isi are originile la noi in tara nu ne poate duce la lucruri bune. In ceea ce priveste unele incitari ale unor asa-zisi jurnalisti, un domn care incita aseara sa vina la mine acasa, un alt domn jurnalist spunea 'haideti sa-i belim'. Eu sunt aici, nu am SPP, sunt doar eu cu soferul, e un baiat tanar, destul de fricos. Acelui domn i-am facut plangere penala, aici nu e vorba de mine, e vorba de faptul ca toti ministrii, dupa ce li s-au publicat datele personale, eu pentru asta am fost condamnat, incalcarea protectiei datelor personale."

"Am avut aseara la 6 o discutie cu ambasadorul SUA, am stat 2 ore, am studiat si cu avocatii. M-am uitat cu atentia unui inginer pe ordonanta, CCR spune ca e o prevedere de inspiratie sovietica, folosita impotriva opozantilor. Au cerut sa se stabileasca intensitatea vatamarii si o limita a pagubei. Am vazut si discutia despre cei 200.000 lei, nu ma intereseaza pe mine acea limita, puteau sa puna 100 lei. In acelasi timp, am vorbit si cu alti juristi, care mi-au spus ca Constitutia prevede ca daca un articol e declarat neconstitutional in 45 de zile nu isi mai produce efectele juridice, sunt multi care ar putea face apel. Despre asta e discutia cu acel articol, nu elibereaza coruptii, nici proiectul cu gratierea nu elibereaza coruptii."

"Eu nu am de gand sa scoatem in strada un milion de oameni, ar fi o lupta intre romani, eu asa ceva nu accept. Le-am cerut colegilor mei sa declanseze o strangere de semnaturi pentru a-si arata sustinerea, in speranta ca violentele de azi-noapte nu se vor repeta. Am vazut ca presedintele se gandeste sa cheme la consultari, nu ar putea renunta la acest week-end, sa faca o exceptie odata in viataa"

"Astazi, premierul a prezentat un document cu calendarul de actiuni asumat si stadiul indeplinrii acestora, pentru ca viata se intampla zi de zi".

UPDATE 16:00 Vicepremierul Sevil Shaideh a iesit de la sedinta, dar a refuzat sa comenteze protestele.

UPDATE 15:52 Florin Iordache a iesit din sedinta, anuntand ca secretarul de stat caruia i-a delegat atributiile se va ocupa de operatiunile curente - de la salarii si pana la raspunsuri

"Ordonanta este in Parlament. Parlamentul, fara indoiala, va lua cea mai buna decizie", a spus Iordache. Intrebat despre criticile liderilor UE, ministrul a repetat: ”Si catre Parlamentul European, raspunsul meu este ca Ordonanta este acum in Parlament si este perfect constitutional".

Jurnalistii i-au spus lui Florin Iordache ca, desi a ajuns in Parlament, OUG isi va produce efectele, ministrul raspunzand: "Da, isi produce efectele", dupa care a plecat.

UPDATE 15:50 Si Rovana Plumb a iesit de la sedinta, dar a evitat sa discute despre gratiere sau modficiarea Codurilor Penale. “S-a vorbit de ceea ce a interesat pe romani de fiecare data”, a raspuns Rovana Plumb, facand referire la masuri economice si sociale. “Am spus ca intotdeauna vom sustine si vom apara statul de drept”. Ea nu a vrut sa spuna nici de ce ministrul Iordache si-a delegat atributiile, ci a insistat ca romanii vor avea salarii si pensii marite.

UPDATE 15:30 Robert Negoita a iesit de la sedinta si a spus ca spera ca institutiile statului sa se miste repede si sa-i prinda pe cei care au produs incidentele din Piata Victoriei. "Cei care au avut o implicare cat de mica sa plateasca deoportiva. Discutam de soarta Romaniei, sa pui cetatenii unii impotriva altora mi se pare o chestiune mult prea grava, de siguranta nationala".

Negoita nu a vrut sa evalueze activitatea ministrului de Interne. "Niste oameni care vin la un miting, nu poti sa-i opresti". Intrebat cum i s-a parut mitingul, a raspuns "neautorizat".

UPDATE 13:30 La PSD se vorbeste deja un inceput de criza. Deja unul dintre ministrii Guvernului Grindeanu si-a anuntat demisia, Florin Jianu, care nu a suportat sa faca parte dintr-un guvern a carui decizie a revoltat o tara intreaga.

Liviu Dragnea, dupa ce a evitat sa dea ochii cu jurnalistii timp de doua zile, si-a convocat colegii PSD din tara, intr-o sedinta extraordinara, pentru a stabili ce este de facut pentru ca situatia sa nu degenereze.

Sedinta ar fi trebuit sa inceapa la ora 12, insa a fost un protest spontan al reprezentantilor USR si PNL, care au venit la intrarea in sala de sedinta a PSD cu pancarde pe care era scris mesajul "Indrazneste sa ii spui NU lui Liviu Dragnea", practic, sa se opuna cativa lideri lui Liviu Dragnea in demersul acestuia de a modifica legile justitiei.

Sedinta a inceput mai tarziu cu jumatate de ora, ultimii ajunsi au fost Liviu Dragnea si premierul Grindeanu. Liviu Dragnea le-a aruncat peste umar un raspuns reprezentailor USR cand i-a vazut pe protestatarii parlamentari si le-a spus: "Aveti si batele, si petardele la dumneavoastraa" cu trimitere la acel grup care a starnit violente la protestul pasnic, in Piata Victoriei.

Liderii PSD trebuie sa gaseasca un raspuns la situatia de crzia. O solutie ar fi retragerea OUG, insa aceasta idee nu este pe placul PSD. Se vorbeste tot mai insistent despre organizare un miting prin care sa arate ca sunt sustinuti: "am fost votati de 3,5 milioane de romani".

Insa sunt voci din PSD care considera ca un astfel de contra miting ar putea escalada violentele din strada, in aceasta criza fara precedent din Romania.

UPDATE 13:17 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intampinat, joi, la intrarea la sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor cu gesturi de protest din partea parlamentarilor USR.

La intrarea in sala unde se desfasoara reuniunea CExN a PSD, senatorul USR Vlad Alexandrescu s-a apropiat cu un afis pe care scria: "Tara mai presus de Dragnea", in timp ce ceilalti parlamentarii useristi strigau "Hotii, hotii", conform Agerpres.

In replica, Liviu Dragnea a intrebat retoric: "Aveti si petardele la dumneavoastra a".

UPDATE 12:30 Liviu Dragnea a ajuns la Palatul Parlamentului si a intrat la sedinta liderilor PSD

UPDATE 12:00: Sedinta Comitetului Executiv National a PSD a inceput, la Palatul Parlamentului

Codrin Stefanescu, secretar general adjunct PSD, a declarat in fata presei: "Nu retragem nimic, mergem inainte cu Ordonantele de Urgenta. Mergem pana la capat, avem un vot in spate, am promis romanilor ca vom scoate catusele din Romania, vom face pensii, salarii, locuri de munca, adica lucruri pentru care ne-au votat oamenii", a declarat Codrin Stefanescu inainte de sedinta CExN a PSD, intrebat daca pentru social-democrati este o varianta si retragerea ordonantelor date de Guvern pe justitie.

Intalnirea are loc in cadrul sedintei Comitetului Executiv National, in care vor discuta despre decizia Guvernului de a adopta ordonanta de urgenta privind modificarea Codurilor penale si a proiectului de lege care vizeaza gratierea, masuri ce au generat ample proteste in intreaga tara.

CITESTE SI: Mesajul premierului Grindeanu, la finalul protestelor din Bucuresti. Niciun cuvant despre OUG privind Codurile penale

Social-democratii urmeaza sa stabileasca, in cadrul sedintei, pozitia partidului fata de masurile Guvernului Grideanu, precum si ce strategie vor adopta in urma protestelor din Bucuresti si din alte orase ale tarii, au afirmat surse social-democrate pentru News.ro

De asemenea, printre subiectele de discutie ale PSD se numara si proiectul de buget pe 2017, care urmeaza sa intre in Comisiile de specialitate pentru avizare si ulterior votat in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a exprimat pana la acest moment nicio pozitie vizavi de deciziile Guvernului Grindeanu pe tema Justitiei, social-democratul lipsind atat de la sedinta grupurilor PSD de miercuri, precum si de la sedinta Birourilor Permanente Reunite.

Liderul social-democratilor a afirmat, marti, referitor la ordonantele privind gratierea si modificarea Codurilor penale, ca s-a ajuns ca in povestea „Petrica si lupul”, iar ministrii trebuie sa decida lucrurile in care cred ei, si nu in care cred altii, deoarece reprezinta un guvern legitim, rezultat dintr-un vot al Parlamentului.

Intrebat ce face guvernul cu cele doua proiecte de OUG privind justitia, liderul PSD a spus ca Guvernul trebuie sa ia o decizie in privinta aceasta deoarece nu se mai vorbeste despre temele economice.

„Cu siguranta nu comunic (nu vorbeste cu Guvernul in privinta ordonantelor pe justitie – n.r.). Alt clasic in viata a spus «guvernul meu», eu nu am spus niciodata. In povestea asta am ajuns ca in povestea «Petrica si lupul». Va asigur ca atunci cand o sa avem ceva, daca vom avea vreodata ceva de la Guvern adoptat in privinta asta, o sa comentez fara probleme.

Dar vreau sa comentez ceva care exista, ceea ce astept eu si care asteapta toti cei care ne-au votat de la acest Guvern este sa decida si in privinta asta trebuie sa ia o decizie. Ori ia o decizie ca nu decid nimic, ori iau o decizie ca adopta ceva, dar sa decida pentru ca nu se mai vorbeste de temele economice. Sunt o gramada de masuri economice si sociale pe care le-am adoptat si pe care urmeaza sa le adoptam si in tot acest baraj de comunicare nu mai putem comunica aceste lucruri”, a subliniat presedintele Camerei Deputatilor.

Liviu Dragnea a sustinut ca „i-a rugat” pe membrii Guvernului sa inchida subiectul ordonantelor pe Justitie si sa decida lucrurile in care cred ei, si nu altii.