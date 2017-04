Drama barbatului acuzat pe nedrept ca a comis atacul terorist din Rusia. "Va rog, lasati-ma sa traiesc in pace"

Inca de luni, publicatiile au spus ca el este autorul atacului care a omorat 14 oameni. Atunci cand Ilyas si-a vazut chipul in ziar a mers la cea mai apropiata sectie de politie pentru a-si demonstra nevinovatia. Chiar si asa, situatia a fost departe de a se fi rezolvat, relateaza The Moscow Times.

Problemele reale au inceput chiar de a doua zi, cand, la Moscova fiind, s-a imbarcat intr-un avion cu destinatia Orenburg. Dupa ce mai multi pasageri l-au recunoscut si s-au plans insotitorilor de zbor, omul a fost escortat afara din aeronava. Nimeni nu i-a acceptat explicatiile.

Cea mai recenta lovitura pentru Nikitin a venit miercuri, cand seful sau l-a instiintat ca este concediat, la cererea autoritatilor locale. Ilyas a copilarit in regiunea rusa Bashkortostan si a studiat la Academia Militara Ryazan. A luptat in armata Rusa in Cecenia. Acum este capitan in rezerva si lucreaza ca sofer de TIR.

"Reporterii care m-au numit terorist m-au vanat pe mine si pe familia si prietenii mei. Acum nici nu pot sa ma mai urc intr-un avion. Va rog sa incetati. Lasati-ma sa traiesc in pace." a declarat Nikitin.