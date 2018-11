Drama prin care trece "regele muschilor". A platit 2.000.000 de dolari pentru operatii, dar risca sa ramana paralizat

Legenda culturismului, Ronnie Coleman, trece prin momente dificile. Acesta a fost Mister Olympia de 8 ori, record absolut, insa pretul platit de corpul sau este unul imens.

Coleman a ajuns pe masa de operatie de 10 ori de cand s-a retras din activitate, avand accidentari foarte grave din cauza miilor de tone de greutati pe care le-a ridicat de-a lungul carierei.

Ronnie a declarat recent ca e posibil sa ramana paralizat toata viata, dupa ce chirurgul care l-a operat a gresit interventiile.

"Daca as fi facut ultimele 3 operatii cum trebuie, acum mergeam fara probleme. Din pacate, chirurgul a facut tot posibilul sa ma opereze de cat mai multe ori, pentru a face bani. In total, am platit in jur de 2 milioane de dolari pentru toate operatiile, e clar care a fost obiectivul lui", a declarat fostul rege al musculosilor.