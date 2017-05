Drama unei britanice care s-a casatorit cu "barbatul vietii sale". Despre noaptea nuntii: "am crezut ca este sfarsitul lumii"

Relatia dintre cei doi a fost una plina de iubire, pana cand s-au casatorit. Inca din noaptea nuntii, pentru Charlotte a inceput calvarul, noteaza jurnalistii de la The Sun.

Despre chinurile la care era supusa, Charlotte nu a avut curajul sa vorbeasca. Femeia provine dintr-o familie care s-a destramat - parintii sai au divortat pe cand ea avea numai 4 ani, iar tatal ei a plecat in Statele Unite, fara sa-l mi revada. In adolescenta, Charlotte a primit o veste devastatoare - suferea de o forma agresiva decancer care ii macina tot corpul. " Intotdeauna am fost o persoana pozitiva si romantica", se declara femeia.

Charlotte a fost casatorita cu Jack, tatal primului sau copil, insa relatia dintre cei doi nu a functionat: "Ne-am iubit foarte mult, insa toti puneau presiune pe noi, iar la un moment dat a fost prea mult", sustine Charlotte.

EXCLUSIVE: Mum devastated after ‘dream man’ assaulted her on their wedding night and repeatedly raped her https://t.co/Qy0DOubuPG pic.twitter.com/nfNsypFUpg

— The Sun (@TheSun) May 4, 2017

Cand credea nu va mai putea iubi pe cineva, Charlotte a ajuns sa-l cunoasca pe Spencer: "Cand am crezut ca este sfarsitul lumii si ca nu voi mai putea iubi vreodata, atunci l-am cunoscut pe Spencer."

Cei doi s-au cunoscut intr-o vacanta in timp ce se aflau la cumparaturi. Dupa sase luni, Spencer a cerut-o in casatorie, iar dupa alte 6 saptamani cei doi s-au casatorit. Femeia povesteste ca drama sa a inceput din noaptea nuntii, atunci cand barbatul ar fi consumat prea mult alcool si ar fi obligat-o sa plece de la propria-i nunta. "Nici nu am inteles. Nici macar nu am avut sansa de a-mi lua ramas bun de la prieteni ca el m-a si tras sa intru inapoi in casa. Mi-a spus ca acum sunt sotia sa si trebuie sa ma comport ca atare, dupa care m-a pocnit tare peste fata."

Dupa acest incident, barbatul a incuiat-o pe Charlotte in casa, in timp ce el s-a intors la petrecerea lor de nunta Femeia marturiseste ca acesta nu a fost singurul moment in care sotul ei ar fi lovit-o. "La prima aniversare a casniciei noastre eram plina de vanatai. Am evitat sa ma intalnesc cu familia si prietenii mei si incercam, in mod disperat, sa ascund vanataile cu fard. In realitate imi era rusine sa recunosc ca sunt o sotie batuta."

Bataile, la care era expusa zilnic, au determinat-o pe Charlotte sa ia decizia de a nu ii oferi sotului sau un copil. Femeia marturiseste ca isi ascundea pastilele de sotul sau, insa la un moment dat acesta a inteles motivul pentru care nu ramane insarcinata, deteminand-o sa renunte la ele. In tot acest timp, Spencer a continua sa o agreseze sexual, deoarece el isi doreste un copil cu orice pret.

"Eram violata pentru ca el isi dorea sa devina tata, astfel s-a nascut cel de-al doilea fiu al meu."

Charlotte a considerat sarcina sa il va calma pe sotul sau. "Imi amintesc cand am vazut linia albastra pe testul de sarcina si m-am gandit ca acum are sa fie foarte fericit pentru ca a obtinut ceea ce si-a dorit si o sa ma lase in pace. Insa o parte din mine se simtea devastata de gandul ca voi aduce un copil pe lume in acest mediu toxic. Acesta a fost momentul in care mi-am dorit sa-l parasesc."

Incercarile femeii de a-si pasarasi sotul au fost sortite esecului. Satula de viata traita alaturi de sotul sau, Charlotte a scris o lista cu toate abuzurile pe care acestea le facea asupra sa, promitandu-si ca urmatoarea data cand sotul sau o va mai bate, va suna la politie si le va da lista cu pricina. Momentul nu a intarziat sa apara, iar Charlotte s-a tinut de promisiune si a inmanat lista dramei ei politistilor."Ei mi-au spus ca este nevoie as depun plangere impotriva lui si in sfarsit am avut curaj sa o fac."

Pentru faptele sale, Spencer a fost gasit vinovat si arestat pentru 14 ani de inchisoare. Spencer nu a putut sa isi vada copilul, intrucat acesta s-a nascut la 2 luni dupa ce a primit sentinta.

Dupa ce s-a aflat de drama prin care a trecut, fotul sot al femeii i-a fost alaturi si o ajuta sa-si creasca copiii. "Ambii mei fii adora ca Jack sa fie alaturi de ei si de abia acum realizez ce inseamna cu adevarat fericirea."

Cat despre sotul care a abuzat-o, Charlotte se bucura ca totul a revenit la normal: "Mi-as fi dorit sa nu-l fi cunoscut si sa nu ma marit niciodata cu el, dar nu poti trece prin viata fara regrete. Macar el este acolo unde merita sa fie", a mai spus femeia.