Drapelul Ucrainei, arborat cu mandrie in tara vecina, unde este sarbatorita Ziua Drapelului. La Kiev a fost organizata o ceremonie la care a participat intreaga elita politica a tarii - VIDEO

Drapelul Ucrainei a fost arborat astazi cu mandrie in tara vecina, unde este sarbatorita Ziua Drapelului. De dimineata la Kiev a fost organizata o ceremonie la care a participat intreaga elita politica a tarii, in frunte cu presedintele. Petro Porosenko a spus ca drapelul trebuie sa reapara atat in Crimeea anexata de Rusia, cat si in Donbasul ocupat de separatisti.