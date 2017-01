Drumuri inchise si cursuri suspendate in Spania, dupa ninsori neobisnuite. Oamenii nu au mai vazut zapada de 30 de ani

Zapada a dus la suspendarea cursurilor pentru 28.000 de copii din 14 municipii din Comunidad Valenciana. Circulatia a fost intrerupta pe unele sosele din nordul si estul Spaniei, iar pe autostrada AP-7 s-a interzis circulatia camioanelor si autobuzelor, a informat miercuri Directia generala de trafic.

Murcia (sud-est), una dintre provinciile cu clima blanda si mai putine precipitatii, are numeroase drumuri inchise din cauza zapezii. In zona nu a mai nins de peste 30 de ani, iar oamenii au imortalizat peisajele neobisnuite si au publicat imaginile pe internet.

In insulele Baleare, stratul de gheata format in timpul noptii a provocat inchiderea mai multor drumuri. Meteorologii prevad pentru joi inasprirea conditiilor meteorologice. In zone din interiorul provinciei Alicante si din partea de nord a litoralului sau, precum si in sudul provinciei Valencia a fost instituit un cod rosu (risc extrem) de ninsori.

Valul de frig - cu temperaturi minime de pana la minus 12 grade - care afecteaza Spania, cu exceptia insulelor Canare, a determinat activarea unor dispozitive si protocoale privind ingrijirea si protectia celor mai vulnerabile persoane.

