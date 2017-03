Dublu atentat cu bomba produs in capitala Siriei, Damasc. Cel putin 44 de persoane au murit, iar zeci de oameni sunt raniti

Printre victime se afla mai multi pelerini siiti. Potrivit organizatiei care monitorizeaza razboiul din Siria, “sunt mai multe zeci de raniti, dintre care unii grav”, dupa dublul atentat comis cel putin de un kamikaze, ce s-a produs in apropiere de cimitirul Bab al-Saghir, unde se afla numeroase mausolee siite, conform News.ro

At least 30 killed in Damascus bomb targeting pilgrims: Observatory



Imagini publicate de televiziunea siriana de stat arata strazi patate de sange si autobuze avariate intr-o parcare.

In Damascus when suicide bomb, killing at least 40 Shia pilgrims, detonated close by.



Un atac similar produs in capitala siriana anul trecut, la unul dintre cele mai importante lacasuri de cult siite, a fost revendicat de militantii organizatiei teroriste Statul Islamic.

30 dead in Syria as twin bomb blasts rock Old City of #Damascus

