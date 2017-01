Dunarea a devenit un urias patinoar din cauza gerului polar. Ungaria a trimis un spargator de gheata la vecini

Locuitorii Vienei s-au aventurat pe gheata cu patinele in picioare sau cu bicicletele, dupa ce un strat gros de gheata a acoperit Dunarea in dreptul capitalei austriece. Temperaturile din utimele saptamani, mai scazute decat in anii trecuti, au protejat gheata si le-au dat incredere localnicilor sa se aventureze pe ea.

Patinoarul natural s-a umplut de copii fericiti pe patine. Un grup mare de tineri a organizat un meci de hochei pe gheata. Cei care se deplaseaza in mod obisnuit pe doua roti, s-au plimbat cu bicicletele pe Dunarea inghetata. Altii si-au scos cainii la plimbare ori au trasformat gheata in teren pentru a-si testa curajul la sporturi extreme.

In alte tari, inghetul nu a fost nici pe departe prilej de bucurie. Croatii au cerut ajutorul ungurilor pentru a restabili circulatia pe fluviu. Ambarcatiunile nu au mai putut inainta din cauza bucatilor mari de gheata de pe apa.

Un spargator de gheata a fost trimis de unguri in Croatia si va ramana acolo aproape o saptamana. Gerul de saptamanile trecute a blocat circulatia pe Dunare pe mai multe tronsoane si la noi in tara. Iar de saptamana viitoare, meteorologii anunta un nou val de frig polar in centrul Europei.