Dupa 27 de ani de negocieri Grecia si Macedonia au semnat o intelegere pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave - VIDEO

In capitala Macedoniei, Skopje, politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un protest al catorva sute de nationalisti. Unii au fost arestati. Cel putin 500 de persoane au participat ieri la miscari de protest in Grecia, manifestantii fiind implicati in altercatii cu politia.

Manifestantii, care aveau steaguri ale Greciei, au incercat sa se apropie de locul unde a avut ceremonia de semnare a acordului.Acestia au fost, insa, inconjurati de fortele de ordine, la doar cativa kilometri de locul ceremoniei. Un detasament de jandarmi a blocat drumul rural, in timp ce altii au folosit gaze lacrimogen pentru a opri manifestantii.

Disputa in privinta numelui Macedonia dureaza de aproape 3 decenii si a izbucnit dupa desprinderea acestei tari de fosta Iugoslavie si proclamarea independentei. Atena refuza sa o recunoasca sub numele de "Macedonia", estimand ca acest apelativ tine de patrimoniul sau istoric si cultural, o provincie din nordul Greciei, la frontiera cu tara vecina, avand acelasi nume.

Disputa a dus la blocarea aderarii Macedoniei la NATO si UE, din cauza veto-ului grec, care va fi ridicat doar dupa solutionarea problemei. Acordul a starnit o opozitie vehementa in ambele tari.

Presedintele macedonean a declarat ca va bloca intelegerea iar in Grecia opoziţia a depus o motiune de cenzura impotriva lui Tsipras. Intelegerea semnata ieri va trebui aprobata de parlamentele celor doua tari si printr-un referendum in Macedonia.