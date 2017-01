Dupa aproape o saptamana de cand hotelul din Italia a fost inghitit de zapada, cautarile continua: Aseara au fost recuperate cadavrele a doua femei si trei catelusi in viata - VIDEO

Catelusii au fost gasiti dupa ce au stat cinci zile in hotelul ingropat sub zapada. Salvatorii spun ca animalele au supravetuit ca prin minune.





”Au început să latre destul de încet. A fost foarte greu să-i găsim pentru că erau ascunşi, dar am auzit un lătrat uşor şi i-am văzut.”

Parintii lor, doi caini, au fost recuperati din zapada inca de la primele ore dupa avalansa. Sute de salvatori continua sa caute zi si noapte prin mormanele de zapada. De cele mai multe ori insa au vesti rele.

”Am localizat un cadavru pe care încercăm să-l recuperăm. Este insa un lucru complicat. În această după-amiază am recuperat trupul unei femei. Noi vom continua căutările. Trebuie să inspectăm toate camerele.”

Pana acum, salvatorii au gasit 14 persoane decedate si 11 in viata. 17 oameni sunt in continuare dati disparuti. Intre timp, procurorii italieni au pornit o ancheta pentru neglijenta criminala dupa ce in presa au aparut informatii ca administratorul hotelului a vrut sa evacueze turistii si personalul, dar n-a primit niciun ajutor. El ar fi trimis un mesaj catre autoritatile locale cu zece ore inainte de avalansa, in care informa ca toate drumurile de acces sunt blocate din cauza ninsorilor si ca turistii sunt speriati de cutremure, nu a primit insa niciun raspuns.

La scurt timp, 120 de tone de zapada au lovit cladirea cu o viteza de 100 de kilometri pe ora.