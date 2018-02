Dupa atacul comis de un adolescent la un liceu din Florida, protestele impotriva armelor de foc au cuprins mai multe orase americane: "Rusine" - VIDEO

”Rusine!”

Tinerii s-au intins pe trotuar in fata Casei Albe pentru a aminti de elevii impuscati mortal in atacul de saptamana trecuta din Florida. Au fost citite numele celor care si-au pierdut viata. Adolescentii cer inasprirea legilor legate de vanzarea armelor de foc.

”Politicienii spun ca le pare rau pentru victime si familiile lor, dar nu fac nimic, iar prietenii mei si cu mine credem ca trebuie de facut ceva.”

Manifestatia are loc dupa o serie de mitinguri organizate in Florida, unde localnicii, dar si supravietuitorii masacrului din Parkland au protestat fata de politica armelor din SUA. Intre timp, purtatorul de cuvant al presedintiei a anuntat ca Donald Trump sustine un control mai drastic in privinta persoanelor care detin sau vor sa cumpere o arma de foc.

Saptamana trecuta, un tanar de 19 ani a deschis focul intr-un liceu din Florida, omorand 17 elevi si profesori. Acesta obtinuse autorizatia pentru o arma semi-automata, desi au existat avertizari in privinta comportamentului sau agresiv. El a fost arestat si va fi judecat pentru crima.