Perchezitii intr-un centru pentru imigranti din Germania dupa ce un individ inarmat cu un cutit a intrat intr-un supermarket si a atacat clientii: o persoana a murit, iar alte sase au fost ranite - VIDEO

Pana au ajuns politistii la locul incidentului, cativa trecatori au incercat sa-l imobilizeze pe individ. Presa germana a publicat imagini din care se vede cum mai multi barbati se apropie de suspect si arunca in el cu scaune. In tot acest timp, agresorul tine in mana un cutit.A incercat sa fuga, dar nu a reusit. A fost imobilizat in cele din urma, iar apoi dat pe mana oamenilor legii.

Inainte de asta, suspectul a intrat intr-un centru comercial si a inceput sa injunghie oamenii la intamplare. A ucis o persoana si a ranit alte sase.

”Nu am văzut foarte multe. L-am văzut doar pe el ieşind din culoar, având un cuţit imens.”

Autoritatile au declansat o alerta terorista, iar acum se duc investigatii pentru a afla motivul atacului.

”Şi-a ridicat braţele şi a strigat “Allah e mare”.



Dupa atac, politistii au efectuat perchezitii intr-un centru pentru imigranti. Si asta pentru ca suspectul este si el refugiat.

Are 26 de ani si s-a nascut in Emiratele Arabe Unite, au anuntat autoritatile. Nu este clar daca facea parte din vreo grupare terorista.