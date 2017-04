Dupa atacul SUA asupra Siriei, utilizatorii sirieni de pe Twitter si-au aratat sprijinul fata de Donald Trump. Ce au facut

Atacul a avut ca scop distrugerea unei baze aeriene, care ar fi fost sursa presupusului atac chimic din cauza caruia au murit peste 100 de persoane. In urma atacului american, publicatiile siriene au relatat ca pe langa cadrele militare, noua civili, printre care patru copii, au fost ucisi, potrivit The Independent

I found a Syrian with this avatar today. Expect to see more. pic.twitter.com/fYqokBMojz

— Mostafa Mahamed (@AbuSulaymanMM3) April 7, 2017

Donald Trump a precizat ca a autorizat acest atac, supranumindu-l pe presedintele Bashar al-Assad drept “un dictator”. “Asta seara (n.r vineri dimineata) am ordonat un atac militar aerian asupra bazei aeriene din Siria, de unde a fost lansat atacul chimic. Este proritar pentru securitatea nationala a SUA sa previna si sa stopeze utilizarea armelor chimice in masa”, a declarat presedintele american.

In urma acestei decizii, utilizatorii sirieni de pe Twitter au vrut sa-si arate sprijinul fata de aceasta masura si si-au schimbat poza de profil, inlocuind-o cu imaginea lui Donald Trump, pe care era inscriptionat un mesaj in limba araba, iar semnficatia acestuia ar fi “Te iubim”.