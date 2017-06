Dupa atacurile din Londra, un jurnalist britanic a provocat ISIS sa-l ucida. Ce suma vor primi jihadistii, daca il omoara

In urma dublui atac de sambata seara din Londra, cel putin 7 persoane si-au pierdut viata, iar alte 48 au fost ranite dupa ce o camioneta a intrat in multime, iar mai multe persoane au fost injunghiate de trei suspecti care au fost ucisi de politisti. In timp ce unii isi arata sprijinul pentru victimele si familiile lor pe retelele de socializare, altii transmit mesaje care dezbina, relateaza Daily Mirror

Un barbat, Andre Walker, a starnit furia utilizatorilor, dupa ce a postat o fotografie in care aparea tinand in mana o sabie. Acesta a avut o propunere socanta pentru militantii ISIS.

El a spus: “Am pus o rascumparare pe capul meu. Orice terorist ISIS care ma va ucide o sa primeasca 50.000 de lire. O sa va dau adresa. Fara politie. Am o sabie. Bafta!”

Dupa postarea acestui mesaj, oamenii au reactionat imediat si l-au acuzat ca vrea sa propage terorismul. Cand a fost intrebat de catre unul dintre utilizatori care este scopul acestui gest, Walker a raspuns: “Pur si simplu, lupta-te cu cineva pe masura ta. Sunt niste lasi care arunca in aer copii si calca oamenii.”

Cand a fost intrebat ce se va intampla daca va muri, jurnalistul a spus ca isi va modifica testamentul luni. Altii au ales sa-i ironizeze poza si i-au editat sabia cu alte obiecte, precum flori sau paine.

