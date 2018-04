Dupa cateva zile de emotii, pariuri si zvonuri, s-a aflat numele celui de-al treilea copil al printului William si al Ducesei de Cambridge. Pe micut il cheama Louis Arthur Charles - VIDEO

Numele mijlocii ale copilului regal - Charles si Arthur, au o semnificatie aparte. Charles vine, evident, in onoarea bunicului sau, printul Charles, iar Arthur este o traditie de familie. Atat William cat si printul Charles il poarta.

Pana astazi au existat o multumime de speculatii privind numele bebelusului, unii au venit si cu sugestii pentru cuplul princiar.

“-Am un nume frumos, Alexander. -Este amuzant ca spui asta. Si Jerry crede ca ar trebui sa-l cheme Jerry, nu?”

La un eveniment oficial ce a avut loc acum doua zile, printul William a fost surprins cum atipea in timpul unui discurs. Este de inteles, a scris presa britanica despre incident, in conditiile in care acesta este tata a trei copii mici.

Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a nascut luni. Printul William a asistat la nasterea, care a avut loc in clinica unde s-au nascut si primii doi copii ai cuplului princiar britanic - printul George si printesa Charlotte, de 4 si respectiv 2 ani.

Printul Louis Arthur Charles este cel de-al saselea stranepot al reginei Elisabeta a II-a si ocupa locul al cincilea in ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii.