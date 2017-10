Dupa ce a fost acuzat de represiuni impotriva opozantilor din Rusia, Putin a inaugurat primul monument dedicat victimelor represiunilor politice. Cum arata monumentul si cine a fost prezent la ceremonie - VIDEO

Un “Zid al Durerii” a aparut in centrul Moscovei. Monumentul din bronz reprezinta mai multe siluete umane, semnificand victimele represiunilor politice din perioada sovietica. La inaugurare a fost prezent Vladimir Putin, acuzat de critici ca organizeaza represiuni impotriva opozantilor sai.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Noi si urmasii nostri ar trebui sa ne amintim de tragedia represiunilor, despre motivele care au stat in spatele lor. Nu se poate sa impingem societatea spre o noua confruntare periculoasa. Acum este important sa ne bazam pe valori ca stabilitate si incredere.”

Alaturi de presedinte a stat Patriarhul Kiril, care, la fel ca si Putin, a citit multimii adunate la ceremonie un mesaj de pe foaie.

PF PATRIARHUL KIRIL AL RUSIEI: ”Venind aici si aducandu-si aminte de momentele tragice ale istoriei noastre, oamenii nu trebuie sa simta disperare, ei trebuie sa se gandeasca la urmasii lor, la tara si la istoria pe care le-o vor lasa.”

Inaugurarea a avut loc in ziua in care in Rusia sunt comemorate vitimele represiunilor politice. Pe de alta parte, la sfarsitul lunii septembrie, la Moscova a fost inaugurat un bust de bronz al lui Iosif Stalin. Sub regimul lui, sute de mii de persoane au fost executate, iar milioane au fost deportate sau aruncate in inchisori.