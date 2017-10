Dupa ce aseara si-a proclamat independenta, astazi dimineata Catalonia s-a trezit sub controlul direct al puterii de la Madrid - VIDEO

Sustinatorii independentei au sarbatorit toata noaptea pe strazi. Oamenii au cantat in cor imnul Cataloniei, in timp ce unii au dat jos drapelul Spaniei de pe cateva cladiri. Chiar daca in numar mai mic, au iesit in strada si cei care se opun ruperii de Spania.

”Suntem spanioli.”

”Noi traim in Catalonia, dar ne simtim spanioli si catalani in acelasi timp. Libertatile noastre si statul de drept au fost incalcate.”

Au fost si altercatii intre manifestantii pro si contra independentei, insa politia a reusit sa tina situatia sub control. Iar astazi, la Madrid, mii de oameni au iesit la un miting pentru unitatea Spaniei.

Ieri, Parlamentul de la Barcelona a adoptat o rezolutie care spune ca regiunea devine stat independent sub forma unei republici. In scurt timp insa, oficialii separatisti au aflat ca Senatul si-a dat acordul ca Madridul sa preia controlul direct asupra Cataloniei.

Mariano RAJOY, PREMIERUL SPANIEI: ”Primele masuri sunt urmatoarele: demiterea guvernului catalan, demiterea vice-presedintelui si a ministrilor regionali din guvernul autonom.”

Demis a fost si liderul separatist, precum si seful politiei locale. Procurorul general al Spaniei a anuntat ca-i va acuza de rebeliune pe cei care se fac vinovati de declararea independentei, ce se pedepseste cu pana la 30 de ani de inchisoare.

Mariano RAJOY, PREMIERUL SPANIEI: ”Spania trece prin momente dificile, triste. Guvernul a inceput deja adoptarea masurilor necesare ca raspuns la o decizie care duce la inadmisibila sechestrare a vointei majoritatii poporului catalan si la furtul unei parti a teritoriului Spaniei.”

Mariano Rajoy a anuntat si alegeri anticipate in Catalonia, care ar urma sa aiba loc pe 21 decembrie. Pana atunci, vicepremierul tarii va conduce regiunea. Euforia catalanilor nu este impartita nici in strainatate. Statele Unite, Franta, Germania si Marea Britanie au anuntat ca nu vor recunoaste independenta Cataloniei.

O reactie asemenatoare a venit si din partea ministerului de Externe de la Chisinau, care a anuntat, printr-un comunicat, ca sustine eforturile autoritatilor spaniole de a solutiona aceasta criza. Intr-o postare pe Facebook, presedintele parlamentului, Andrian Candu a spus ca sustine suveranitatea Spaniei. Catalonia este cea mai bogata regiune a Spaniei, cu peste 7 milioane de locuitori.