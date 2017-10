Dupa ce i-a fost respinsa cererea de azil politic, Saakasvili s-a mutat cu traiul in fata Radei Supreme. A dormit intr-un cort alaturi de alti protestatari si a cerut sustinerea ucrainenilor pentru a nu fi expulzat din tara - VIDEO

Mihail SAAKASVILI, POLITICIAN: ”Ei vor sa ma deporteze. Eu cer poporului ucrainean sa ma apere. Eu am decis sa ma alaturi protestatarilor, in fata Radei Supreme.”

Zis si facut. Mihail Saakasvili a dormit intr-un cort instalat in fata parlamentului ucrainean. El a luat aceasta decizie dupa ce ieri procurorul general al Ucrainei a anuntat ca fostul guvernator al Odesei a primit refuz de la serviciul pentru migratie privind cererea de azil politic.

Iurii LUTENKO, PROCUROR GENERAL AL UCRAINEI: ”El este acum apatrid si nu exista obstacole deosebite in calea deportarii sau extradarii sale.”

In 2015, dupa ce a primit cetatenia ucraineana, Mihail Saakasvili a ramas fara cea georgiana. Timp de un an a fost guvernator al regiunii Odesa, insa in noiembrie 2016 si-a anuntat demisia, acuzand autoritatile de coruptie.

In luna iulie a acestui an, Petro Porosenko a semnat un decret prin care i-a retras cetatenia ucraineana. A doua zi, Saakasvili a plecat din tara, insa pe 10 septembrie s-a intors inapoi, trecand frontiera cu ajutorul sustinatorilor sai. De saptamana trecuta, politicianul se afla in fruntea unui protest antiguvernamental desfasurat la Kiev.