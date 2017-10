Dupa ce si-a anuntat intentia de a candida la functia de presedinte al Rusiei, Ksenia Sobciak a declarat ca peninsula Crimeea apartine Ucrainei - VIDEO

Ksenia SOBCIAK, PREZENTATOARE: ”Voi raspunde direct despre ce cred despre acest subiect, nu ma voi eschiva sau sustrage de la aceasta intrebare. Din punct de vedere al dreptului international, Crimeea este a Ucrainei. Punct.”

Sobciak a continuat spunand ca subiectul este foarte important si va fi discutat activ in timpul campaniei electorale prezidentiale. Ea a mai declarat ca Ucraina este cel mai important partener al Rusiei, iar restabilirea relatiilor este o sarcina esentiala. Afirmatiile Kseniei au trezit nemultumiri in randul oficialilor din Crimeea, dar si in Duma rusa.

Unii deputati au spus ca in acest mod, cea care vrea sa devina presedinte si-a demonstrat lipsa de respect fata de patrie. Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, in urma unui referendum considerat ilegal de Kiev si Occident.