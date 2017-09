Dupa ce SUA a amenintat ca va distruge in intregime Coreea de Nord, Moscova indeamna Washingtonul sa inceapa un dialog cu Phenianul - VIDEO

Serghei Lavrov, declaratiile facute aseara de Donald Trump la Adunarea Generala a ONU. Presedintele american a spus ca va distruge Coreea de Nord, daca poporul sau va fi amenintat. Tot in cadrul Adunarii de la New York, Serghei Lavrov a stat de vorba cu secretarul de stat american, Rex Tillerson, pentru a doua oara in trei zile. Dupa discutii, oficialul rus a declarat ca Moscova vrea sa imbunatateasca relatiile cu Washingtonul, care s-au deteriorat esential in ultimele luni.