Dupa ce SUA au lansat “mama tuturor bombelor”, Rusia a amintit ca detine “tatal tuturor bombelor” - VIDEO

Dupa ce stirile cu super bomba aruncata de americani in Afganistan numita “mama tuturor bombelor” au facut inconjorul lumii, rusii se lauda ca au una si mai mare. Moscova spune ca are “tatal tuturor bombelor”, scrie presa rusa, care ar fi de patru ori mai puternic decat proiectilul american. Intre timp, autoritatile de la Kabul au anuntat ca sunt aproape 100 de morti in randul teroristilor, in timp ce Statul Islamic sustine ca niciun luptator al grupari nu si-a pierdut viata.