Dupa ce Trump a anuntat ca va promulga noi sanciuni fata de Rusia, liderul de la Kremlin a anuntat ca 755 de diplomati americani din Rusia vor fi trimisi acasa: "Este momentul sa aratam ca..." - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE FEDERATIA RUSA: “Am decis că este momentul să arătăm că nu vom lăsa lucrurile aşa. Vor trebui să-şi încheie activitatea în Federaţia Rusă. Este sensibil.”



755 de diplomati americani vor fi nevoiti sa paraseasca Rusia. Pana acum, la ambasada americana si consulate de pe teritoriul rus activeau 1210 functionari. Pana pe 1 septembrie SUA trebuie sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia la 455 de oameni - numarul de diplomati rusi ramasi in SUA dupa ce Washingtonul a expulzat 35 de rusi in decembrie. In acelasi timp, liderul de la Kremlin a afirmat ca sanctiunile impuse de congresul american nu i-ar afecta mult pe rusi.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE FEDERATIA RUSA: “Volumul de relaţii economice dintre Rusia şi SUA este mic. În loc să începem să colaborăm, noi auzim doar acuzaţii privind implicarea noastră în evenimentele interne din SUA. Avem ce spune şi putem limita activitatea în asemenea domenii, care vor avea impact în SUA.”



Pentru un post de televiziune din SUA, un oficial rus a spus ca anume sanctiunile impuse de congres au provocat raspunsul drastic din partea Kremlinului.



Serghei RIBAKOV, VICE-MINISTRUL RUS DE EXTERNE: “A fost ultima picătură. În cazul în care partea americană va continua acţiunile pentru deteriorarea relaţiilor, noi vom răspunde.”



Saptamana trecuta, Congresul american a adoptat noi sanctiuni fata de Rusia, pentru anexarea Crimeei. Pachetul de sanctiuni prevede ca persoanelor fizice, dar si companiilor americane li se interzic tranzactiile cu bancile rusesti.

Totodata, in noua lege se arata ca sanctionate ar putea fi si companii din UE care coopereaza cu Rusia in diferite domenii, cum ar fi cel financiar sau energetic.

Desi s-a opus initial, presedintele Donald Trump a anuntat ca le va promulga.