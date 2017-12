Dupa ce Vladimir Putin le-a permis, militarii rusi au inceput sa se reintoarca acasa din Siria - VIDEO

Cateva bombardiere Tu-22M3 au ajuns in aceasta dimineata la o baza militara din orasul Murmansk. Aceste avioane de lupta au bombardat pozitiile teroristilor din Siria, dupa cum sustin oficialii rusi. Pilotii au fost intampinati cu paine si sare.

Tot astazi, un avion An-72 a revenit din Siria la baza militara din regiunea Saratov. Moscova nu a anuntat care este numarul avioanelor si militarilor rusi care s-au intors acasa pana acum. Totul se intampla, dupa ordinul dat de Vladimir Putin, care a anuntat luni ca teroristii si gruparea Statul Islamic prezenti in Siria au fost invinsi.

Totusi, Moscova a precizat ca va mentine in permanenta militari la doua baze din vestul acestei tari. Si in martie anul trecut, Rusia a anuntat ca isi retrage partial contingentul militar din Siria. Pe de alta parte, un purtator de cuvant al Pentagonului spune ca Statele Unite nu au observat nicio retragere semnificativa a fortelor ruse din Siria. Moscova si-a trimis trupele militare in Siria in septembrie 2015.