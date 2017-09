Dupa cutremurul cu magnitudinea de 7,1 grade pe Richter, salvatorii din Mexic cauta supravetuitori printre daramaturi: 2 mii de raniti si aproape 240 de morti - VIDEO

Cea mai importanta mobilizare a salvatorilor peste cinci sute de militari, pompieri si politisti- este la scoala cu trei etaje din Ciudad de Mexico, pusa partial la pamant de cutremurul devastator. Acolo au murit cel putin 21 de elevi si cinci adulti.

11 copii au fost in viata de sub daramaturi, iar in presa au aparut imagini cum oamenii s-au mobilizat pentru a salva o fetita.



”Liniste totala!”

Cautarile continua si in alte locuri unde s-au prabusit cladiri.

”Mai sunt inca oameni acolo. Auzim gemetele lor. Mai avem inca trei etaje de verificat.”

S-au surpat de la cutremur si mai multe biserici, iar credinciosii care erau la slujbe au murit. Supravietuitorii inca nu-si pot reveni si spera ca rudele ori prietenii prinsi sub ruine vor fi gasiti in viata.

”Astept sa vad daca o scot afara. Sper ca mama e in viata. Cred ca a supravietuit.”

Oamenilor le este frica sa se intoarca la casele avariate, asa ca numeroase familii si-au petrecut noaptea pe strada. Unii oameni au mers la centrele puse la dispozitie de autoritati. Cutremurul de 7,1 pe scara Richter a lovit Mexicul marti, era putin peste ora locala 13.

Seismul s-a produs la o adancime de doar 50 de kilometri, iar pentru zeci de cladiri, efectul a fost devastator.

S-a intamplat chiar in ziua in care tara a comemorat 32 de ani de la un alt seism care a ucis aproape 10 mii de oameni. In plus, pamantul a fost zguduit la o ora dupa incheierea unui exercitiu, organizat in fiecare an, in ziua comemorarii.

Tocmai de aceea, cand au sunat sirenele de alarma, unii le-au ignorat, crezand ca este un alt exercitiu.