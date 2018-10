Dupa doua zile de referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie, prezenta romanilor la vot nu a atins pragul validarii rezultatelor - VIDEO

Unul dintre cei care au reactionat ieri seara a fost secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.





Codrin STEFANESCU, SECRETARUL GENERAL ADJUNCT AL PSD: “Referendumul politic, nu a fost asumat, a fost chestiune civica, de care unii si-au batut joc si au calcat in picioare tot: traditie, familia traditionala, Biserica Ortodoxa Romana. Inclusiv modul in care s-a comportat presedintele romaniei Iohannis, de parca nu era presedintele Romaniei, zici ca era presedintele altei tari. Sa te ascunzi, sa mergi la vot in ultimele minute din zi, asa in sictir si in scarba.”





Pe de alta parte, presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca social-democratii ar fi incercat sa acapareze referendumul, ceea ce i-a determinat pe oameni sa nu iasa la vot.

Ludovic ORBAN, PRESEDINTELE PNL: “Tentativa lui Liviu Dragnea si a PSD de a confisca politic aceasta tema a determinat milioane de romani sa nu vina la vot si sa dea in acest fel un vot de blam pentru Dragnea si pentru partidul de guvernamant. Nu a fost nicio campanie de informare din partea Guvernului, parca acest guvern si-a dorit ca interesul cetatenilot pentru acest referendum sa fie cat mai mic.”

O reactie dura a avut si liderul USR, deputatul Dan Barna. Acesta a cerut demisia guvernului si a spus ca prin organizarea referendumului, Executivul a aruncat 40 de milioane pe o fantasma.

Dan BARNA, DEPUTAT USR: “Este un demers care nu aduce nimic, nicio schimbare, niciun lucru bun din societate. Este un demers care a facut doar sa consume niste resurse pentru o tema cu care romanii nu au rezonat.”

La doar o ora si jumatate dupa inchiderea urnelor, Biroul Electoral Central a anuntat prezenta la vor dupa cele doua zile de scrutin. Rezultatul de 20,41% a venit ca un soc pentru cei care sustin familia traditionala, pentru ca pragul de 30% necesar validarii nu a fost atins. Potrivit datelor transmise, la referendum au participat aproape 3 milioane 800 de mii de cetateni din tara si alti aproximativ 121 de mii de romani aflati peste hotare.

Campioni la participare sunt cei din Suceava, singurul judet care a depasit pragul pentru validare. Acolo prezenta la urne a fost de 30,67%. La polul opus se situeaza Covasna, cu cea mai mica prezenta la vot de 8,50%. Potrivit autoritatilor, in cele doua zile de vot nu s-au inregistrat incidente majore, dar politistii verifica in continuare mai multe sesizari.

Referendumul viza modificarea definitiei familiei din Constitutie din forma actuala, care este casatoria liber consimtita dintre doi soti, in casatoria dintre un barbat si o femeie. Pentru ca scrutinul sa fie validat, era nevoie de o prezenta la urne de cel putin 30% dintre persoanele inscrise in listele electorale permanente.