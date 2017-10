Dupa exemplul Cataloniei, doua regiuni italiene vor sa ceara autonomie. La Venetia si Lombardia va fi organizat un referendum, iar la sectiile de votare sunt asteptati 11 milioane de italieni - VIDEO

Rerendumul din Lombardia si Venetia va fi organizat la initiativa liderilor acestor doua regiuni. Spre deosebire de catalani, care au fost intrebati daca vor sa se rupa de Spania, italientii vor trebui sa raspunda daca isi doresc mai multa autonomie. Mai exact, localnicii din Lombardia si Venetia vor bifa da sau nu la intrebarea daca cer forme suplimentare si conditii particulare de autonomie.

”Vrem sa convingem Parlamentul, care este deseori indepartat de lumea reala, sa asculte ce vor oamenii.“

O adevarata provocare a initiatorilor referendumului ramane rata de participare. Pentru ca rezultatele sa fie recunoscute, este nevoie ca in Venetia sa-si dea votul peste 50 la suta din populatie, iar la Lombardi, peste 40 de procente.

In cazul in care majoritatea dintre participanti va raspunde da, liderii celor doua regiuni vor cere Romei mai multe competente in infrastructura, sanatate si educatie. Venetia si Lombardia sunt unele dintre cele mai bogate regiuni ale Italiei, contribuind impreuna la 30 la suta din PIB-ul tarii.