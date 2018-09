Dupa incendiul urias care a cuprins Muzeul National al Braziliei, reprezentanti ai institutiei, dar si unii oficiali denunta lipsa acuta de fonduri. Zeci de persoane au protestat la portile muzeului - VIDEO

Dupa incendiul urias care a cuprins Muzeul National al Braziliei, reprezentanti ai institutiei, dar si unii oficiali denunta lipsa acuta de fonduri. Daca nu ar fi fost taieri repetate de buget, comorile, acum distruse, erau poate pastrate in conditii mai sigure. In plus, nu au fost bani nici pentru sisteme moderne de prevenire si stingere a incendiilor. Zeci de persoane au iesit ieri in strada pentru a protesta fata de aceste incalcari.