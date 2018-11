Dupa Jamal Khashoggi, al doilea jurnalist saudit ar fi fost ucis in inchisoare. ”Vinovat” pentru dezvaluirile incomode de pe de Twitter

Dupa Jamal Khashoggi, al doilea jurnalist saudit ar fi fost ucis in inchisoare pentru ca a postat informatii sensibile la adresa regimului din Arabia Saudita. Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser a fost ucis in inchisoare, la o luna dupa decesul lui Jamal Khashoggi, in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Informatia nu este insa confirmata oficial, dar a aparut din zona unor grupuri care militeaza pentru drepturile omului.