Dupa lungi asteptari, Putin si Trump se vor intalni fata in fata. Vineri, la Hamburg, in cadrul Summitului G20, cei doi presedinti vor da mana - VIDEO

Dupa lungi asteptari, Vladimir Putin si Donald Trump se vor intalni fata in fata. Vineri, la Hamburg, in cadrul Summitului G20, cei doi presedinti vor da mana. Intre timp, Vladimir Putin isi cauta aliati in Asia. Pentru a treia oara in acest an, presedintele rus s-a intalnit cu omologul sau chinez. Pentru contributia la intarirea relatiilor de prietenie dintre cele doua tari, liderul rus l-a decorat cu cea mai inalta distinctie de stat.