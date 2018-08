Dupa mai multe proteste in strada Vladimir Putin da inapoi. Liderul rus a propus relaxarea reformei nepopulare a pensiilor: varsta de pensionare la femei sa creasca nu cu opt ani - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE RUSIEI: “Asa nu merge treaba. Nu este corect. Si in tara noastra atitudinea fata de femei este una speciala, blanda.”

Putin considera ca varsta de pensionare propusa de Duma de Stat este prea brusca. Acum femeile din Rusia ies la pensie la varsta de 55 de ani iar legea indica majorarea varstei pana la 63 de ani. Putin a propus 60 de ani.Un privilegiu vor avea mamele cu multi copii. Femeile cu trei copii vor iesi la pensie cu 3 ani mai devreme, cu patru copii cu patru ani mai devreme.

Referitor la mamele cu cinci copii sau mai multi, legislatia nu va suferi modificari, varsta de pensionare ramanand de 50 de ani. In ceea ce tine ce majorarea varstei de pensionare a barbatilor, de la 60 la 65 de ani, Putin nu a gasit necesar de a face modificati.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: “In privinta aceasta propun ca cetatenii, care urmau sa iasa la pensie in urmatorii doi ani, sa profite de un privilegiu special – dreptul de a se pensiona cu sase luni inainte de varsta de pensionare.”

In plus, Putin a mai propus pedeapsa penala pentru concedierea persoanelor cu cinci ani inainte de varsta de pensionare. Declaratiile de astazi a presedintelui rus intra in contradictie cele de acum trei ani cand Putin spunea ca Rusia nu este pregatita sa ridice brusc varsta de pensionare.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE RUSIEI: “Si va voi explica de ce. Pentru ca la noi creste speranta de viata, dar totusi pentru barbati aceasta varsta este de 65 de ani si jumatate. Ce inseamna asta? Daca noi punem varsta de pensionare la 65 de ani, ma scuzati de expresie, a lucrat, l-au bagat in sicriu, si la revedere?”

Barbatii din Rusia au o speranta de viata de 66 de ani, un timp ce la femei este de 77 de ani, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Proiectul de lege aprobat in prima lectura la sfarsitul lunii iunie prevede majorarea progresiva a varstei de pensionare - o premiera in Rusia in ultimii 90 de ani.Documentul a provocat proteste in randul cetatenilor, iar peste trei milioane de rusi au semnat deja o petitie online impotriva reformei sistemului de pensii.