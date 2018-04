Dupa mai multe zile de amenintari si discutii aprinse, Statele Unite, Marea Britanie si Franta au atacat Siria. Peste o suta de rachete au lovit tinte militare, unde s-ar fi produs si depozitat arme chimice - VIDEO

Doanld TRUMP, PRESEDINTE SUA: "Am cerut fortelor armate ale Statelor Unite sa lanseze atacuri aeriene asupra unor obiective care contribuie la regimul chimic al dictatorului Bashar al-Assad. Fortele comune americane, britanice si franceze raspund atrocitatilor."

Anuntul presedintelui american a venit dupa miezul noptii, iar in timp ce acesta isi tinea discursul la Casa Alba, agentiile de presa internationala anuntau explozii ce se auzeau in apropierea capitalei siriene.

Primul atac desfasurat aproape de Damasc, a vizat un centru stiintific utilizat pentru cercetarea, dezvoltarea, producerea si testarea armelor chimice si biologice. Al doilea obiectiv a fost un depozit de arme chimice, care adapostea principalele rezerve de gaz sarin ale guvernului sirian. Totodata, occidentalii au atacat un alt depozit cu arme chimice si un important centru de comanda. Donald Trump a avertizat regimul Bashar al-Assad, sustinut de fortele ruse, ca atacurile vor continua pana cand presupusul program chimic se va sfarsi. Si premierul Theresa May a confirmat ca Marea Britanie a participat la acest atac. Ea a subliniat ca loviturile aeriene nu urmaresc inlaturarea de la putere a presedintelui sirian.

Theresa MAY, PREMIER MAREA BRITANIE: "Nu putem permite folosirea armelor chimice sa devina o normalitate, fie in Siria, fie pe strazile Regatului Unit, sau oriunde in lume. Am fi preferat o alta cale, dar in aceasta situatie, ea nu exista."

Potrivit ministerului rus al apararii, niciuna dintre rachetele lansate de catre americani si aliatii sai nu a patruns in spatiul aerian de aparare rusesc. Totodata, oficialii sustin ca nu a existat nicio victima civila in urma atacurilor.

Serghei RUDSKOI, GENERAL ARMATA RUSA: "Conform datelor preliminare, nu exista victime printre civili si militari sirieni. Din informatiile pe care le detinem, au fost lansate 103 rachete de croaziera. Au fost interceptate 71 dintre ele."

Rusia a reactionat dur, cerand convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU. Kremlinul a condamnat atacul drept o actiune agresiva a SUA si aliatilor acestora. Totusi Vladimir Putin nu a precizat ce masuri concrete ar putea lua, vorbind doar de judecata istoriei.

Si armata siriana a confirmat ca unele dintre pozitile sale au fost lovite de cele peste 100 de rachete lansate in cursul noptii de fortele americane, britanice si franceze. Reprezentantii armatei au mai precizat ca un centru de cercetare a fost avariat si ca au fost raniti 3 civili.

De parca nimic nu s-ar fi intamplat, resedinta siriana a postat pe Twitter un scurt video care il arata pe presedintele Bashar al-Assad venind la birou, cu mesajul - o dimineata linistita. Raidurile din aceasta dimineata au fost un raspuns la atacul chimic de saptamana trecuta din orasul Douma, care a afectat in jur de 500 de persoane, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Totusi, numarul mortilor si a ranitilor ramane neclar. Activistii sustin ca cel putin 40 de persoane au decedat, printre care multi copii.